«القاهرة الإخبارية»: شهداء بالعشرات وعودة لحصار المستشفيات في غزة | فيديو

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن ما يجري على الأرض هو استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتعرضت مدينة رفح لعدد من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددًا من المنازل، وأوقعت أكثر من 14 شهيدًا وعشرات الإصابات جراء الاستهداف المباشر للمنازل الفلسطينية، والتي تقع في منطقة "تل السلطان" بالمناطق الغربية من رفح.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن هذه المنطقة، قالت إسرائيل إنها منطقة آمنة، وطلبت من السكان الفلسطينيين بالنزوح إليها، القصف كان مجاورًا لخيام النازحين، ما أدى إلى وقوع إصابات كثيرة في صفوفهم، كما أن معظم الشهداء الذين سقطوا في استهداف بعض المنازل من النازحين الذين نزحوا من مناطق وسط غزة باتجاه رفح.

وأشار إلى أنه يسمع أصوات المدفعية الإسرائيلية، وقذائفها التي تتساقط بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمحافظتي رفح وخان يونس، والتي تشهد الأخيرة توغلًا كبيرًا بها، ومازالت الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه كل ما يتحرك في هذه المنطقة.

وتابع: "الليلة الماضية كانت ليلة عنيفة على خان يونس، حيث لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية عن شن الأحزمة النارية باتجاه عدد من الأحياء، ولا سيما الغربية منها، وتحديدا حيي الأمل والمنارة، وهي على مقربة من مستشفى مجمع ناصر الطبي، ولا زال حصار هذا المستشفى مستمرا، وكذلك مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر".