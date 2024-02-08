مطار العريش الدولي يستقبل طائرة إماراتية تحمل 39.5 طن من المساعدات لصالح غزة

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، اليوم /الخميس/ طائرة مساعدات من دولة الإمارات تحمل 39.5 طن من المساعدات خاصة بقطاع قطاع غزة .



وأضاف مصدر مسؤول - فى تصريح صحفي - أنه جرى تفريغ الشحنة ونقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا ".



وأشار المصدر إلى أن المطار استقبل 561 طائرة منها 456 طائرة مساعدات و 105 طائرات وقود.



وكان مطار العريش قد استقبل أمس طائرة مساعدات من دولة الأردن تحمل 11.5 طن من الأدوية والمواد الإغاثية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية لقطاع غزة.. تمهيدا لإدخالها عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).