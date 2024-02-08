نجاة 35 راكبا من حادث احتراق أتوبيس في أسيوط

نجا 35 راكبًا من الموت المحقق بعد احتراق أتوبيس ركاب بعد أن اشتعلت به النيران بميدان المحطة بحي غرب أسيوط.

كانت مديرية الأمن بمحافظة أسيوط تلقت إخطارًا من شرطة النجدة باشتعال حريق ضخم باتوبيس ركاب بمنطقة بميدان المحطة وتم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحادث.

وقال شهود عيان إن الركاب تمكنوا من الهروب من الاتوبيس فور اشتعال النيران؛ وأن جميع الركاب والسائق والتباع نجوا من الحادث ولم تحدث بينهم أي إصابات.

وأكد عدد من الركاب الناجين أن الأتوبيس المنكوب كان قادمًا من من موقف النزلة بحي شرق أسيوط في طريقه إلى موقف الازهر بحي غرب، وأن النيران اشتعلت به في دقائق معدودة خلال توقفه في ميدان المحطة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من إخماد الحريق والبدء في عمليات تبريد، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران التهمت الأتوبيس بالكامل.

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