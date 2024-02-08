"الشباب والرياضة" تواصل فعاليات النسخة الثالثة من المعسكر الثاني "تيك تك" بالأقصر

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، تنفيذ فعاليات النسخة الثالثة من المعسكر الثاني من البرنامج التأهيلي "تيك تك" لتوعية النشء بأهمية تنظيم الوقت، والذي يتم تنفيذه، بالمدينة الشبابية الدولية بمحافظة الأقصر.



وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - أن فعاليات اليوم الثاني من المعسكر، تضمنت أنشطة تفاعلية وورش عمل لتعريف إدارة الوقت وأهميته؛ كيفية تقسيم اليوم بشكل سليم لإنجاز المهام القصيرة وتحديد الأهداف قصيرة المدى وبعيدة المدي، وتحديد الأشياء الإيجابية المفيدة في حياتهم والأشياء المراد تغيرها .