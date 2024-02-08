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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ننشر موضوع خطبة الأوقاف في الجمعة الأخيرة من رجب 2024

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من رجب 2024، تحت عنوان جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع الخطبة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك. 

حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟. 

لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل أداء الصلوات المفروضة في وقتها، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى.

والترخص بالجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- لمرض أو سفر أمر جائز شرعًا باتفاق جمهور العلماء.

والجمع بينهما لعذر غير ذلك كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا بشرط ألَّا يصير ذلك عادة.

 

مع مراعاة أن ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو في أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين.

الأوقاف وزارة الأوقاف جبر الخواطر الدكتور محمد مختار جمعة حكم الجمع بين الصلوات لعذر

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