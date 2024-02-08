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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بين السطور الحلقة 10.. سلمى أبو ضيف تعود لعملها في القناة

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

عرضت اليوم الحلقة الـ 10 من مسلسل بين السطور، وذهبت سلمى أبو ضيف القناة من جديد لتعود لعملها، بعد إجازتها في المنزل لمدة بسبب انهيارها من محاولة التحرش بها من جيمي اندرسون ( محمد علاء جاميكا) 

 

وتقابل سلمى أبو ضيف بكر ( عمر جمال ) في القناة ويسلم عليها ويسألها على اختفائها وعدم ردها على الهاتف، وتجاوبه أنها بخير ولا تحتاج المساعدة. 

 

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مسلسل بين السطور يعرض يوميا من الأحد لـ الخميس على قناة MBC الساعة 5، وعلى قناة ON الساعة 8 مساء، بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، ناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج. 

 

وتشارك سلمى أبو ضيف في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وتعد أول بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية.

احمد فهمي السباق الرمضانى الدراما التليفزيونية تأليف مريم نعوم بطولة صبا مبارك مسلسل بين السطور مغامرات كوكو

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