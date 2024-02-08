مستشار الرئيس الفلسطيني: موقف مصر من التهجير ينسجم مع مطالب شعبنا

إفشال مخطط الاحتلال..

علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال محمود الهباش في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" موقف مصر من أحداث غزة يتطابق مع موقف الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية ".

وأضاف محمود الهباش:" نرفض الانسياق خلف الخطة الإسرائيلية الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني وإفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها وتصفية القضية".

وتابع محمود الهباش:" موقف مصر من التهجير ينسجم مع مطالب الشعب الفلسطيني وموقف القيادة الفلسطينية الرافض أيضا للتهجير"، مضيفا:" يتم العمل على إفشال مخطط إسرائيل".

واكمل محمود الهباش:"الحكومة الإسرائيلية مازالت تحلم بتنفيذ مؤامرة التهجير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ".