أنغام عن سميرة سعيد: كانت طفلة معجزة.. فيديو

حلت المطربة المغربية سميرة سعيد ضيفة على برنامج "أنغام"، المُذاع عبر فضائية "dmc".

وتحدثت أنغام، عن سميرة سعيد، قائلة: "سميرة سعيد غالية جدا على قلبي، وبحترمها كل الاحترام، وصعب اختصار مشوارها في تقديمة صغيرة، محتاجه أتكلم عليها كتير علشان أوفيها حقها".

وأضافت أنغام: "سميرة سعيد كانت طفلة موهوبة جميلة جدا وذكية.. بداية لطفلة معجزة وموهوبة جدا وهي تغني الأطلال لكوكب الشرق أم كلثوم".

وتابعت: "سميرة سعيد تحب الفن وشغوفة بالموسيقى، وتفكر كثيرا في الأغنية ولبسها وكل شيء، وهي من أجمل وأغلى المطربات على قلبي".