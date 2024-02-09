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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية عن مفاوضات اتحاد الكرة مع رينارد قبل تعيين حسام حسن

صدى البلد

أعلن الإعلامي إيهاب الكومي، عن تفاصيل مفاوضات اتحاد الكرة مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، من أجل تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، قبل تعيين حسام حسن.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الاتجاه في بداية الأمر، داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، كان اختيار مدرب له باع في الكرة الإفريقية، وهو المدرب الفرنسي هيرفي يرينارد.

وأكمل الكومي، إنه  لم يكن هناك اتصال مباشر من جانب الجبلاية مع هيرفي رينارد، ولكن عن طريق وسطاء، وبالفعل رحب المدرب الفرنسي بتدريب الفراعنة.

وأوضح الكومي إنه تم التواصل مع هيرفي رينارد والأخير عرض إرسال مساعدوه لحين انتهاء إرتباطه مع منتخب فرنسا للسيدات في شهر أغسطس، ولذلك جاء اختيار حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر بالإجماع .

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