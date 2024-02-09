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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بدلا من القلي في الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

صدى البلد

إذا كنتي من محبي القرنبيط نقدم لكي طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن بدلا من القلي في الزيت.
 

مكونات القرنبيط المقرمش في الفرن

1 رأس قرنبيط متوسط
1/2 كوب من البقسماط
1/4 كوب من جبن البارميزان المبشور
1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
1 ملعقة صغيرة من الملح
1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش في الفرن

 

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.
قطعي القرنبيط إلى قطع صغيرة واسلقيه.
في وعاء كبير، اخلطي البقسماط والجبن البارميزان وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود.
أضيفي القرنبيط إلى خليط البقسماط، وقلبي حتى يتغطى بالخليط.

رصي القرنبيط في صينية فرن مدهونة بالزيت.
اخبزي القرنبيط لمدة 20-25 دقيقة، أو حتى يصبح ذهبي اللون.

قدمي القرنبيط المقرمش ساخنًا أو باردًا.

يمكنك إضافة أي نوع من التوابل المفضلة لديك إلى خليط البقسماط، مثل البابريكا أو الكمون أو الثوم البودرة.

يمكنك تقديم القرنبيط المقرمش مع صلصة الطماطم أو المايونيز أو التغميسات الأخرى.

طريقة عمل الخلطة العادية للقرنبيط
 

2 بيضة، 4 ملاعق من الدقيق، نصف ملعقة من الملح، نصف ملعقة من الثوم المفروم، وملعقة من الكمون

، وملعقتان من النشا، وخضروات الكزبرة والبقدونس والشبت مقطع صغيرًا وربع كوب من اللبن

، ونخلط كل هذه المكونات للحصول على عجينة مثل عجينة الكيك ويوضع بها القرنبيط المسلوق ويوضع بالفرن أو يقلى بالزيت.

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بدلا من القلي في الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

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