حقيقة اهتمام نادي الزمالك بنجم الأهلي للتعاقد معه

كشف إسلام محمد، الناقد الرياضي، عن وجود اهتمام من جانب نادي الزمالك للتعاقد مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، الفترة المقبلة، موضحا ترتيب محمود الزنفلي في حراسة مرمى الأهلي الفترة المقبلة.



قال إسلام محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" انتقال أحمد عبد القادر للدوري التركي؟ حتى هذه اللحظة عبد القادر موجود داخل النادي الأهلي، اجتمع مع مارسيل كولر خلال الأسبوعين الماضيين، طلب عبد القادر أخذ مساحة داخل الأهلي الفترة المقبلة، على الرغم من أنه يتم تأهيله حتى الآن، لكن عبد القادر راجع بشكل مختلف تماما، هناك عروض لضمه".



أوضح إسلام محمد:" هناك أشخاص تواصلوا مع أحمد عبد القادر للانتقال لـ الزمالك واستطلعوا رأيه في مسألة انتقاله للفارس الأبيض في الانتقالات الصيفية، وبالفعل هناك اهتمام تركي لكن لم يصل أي عروض رسمية للأهلي لضم عبد القادر الفترة المقبلة".



أوضح إسلام محمد:" أمير توفيق مازال متواجدا داخل النادي الأهلي وتم ترقيته لشغل منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة التي يترأسها عدلي القيعي، مروان النايب موجود كمدير للتعاقدات، أي قرار سيتم اتخاذه الفترة المقبلة بشأن التعاقدات لن يمر مرور الكرام من تحت يد أمير توفيق حتى يتم التأشير والموافقة عليه وما زال لأمير سلطان كبير في التعاقدات".



وحول ترتيب الزنفلي في حراسة مرمى النادي الأهلي، قال:" الزنفلي كان اختيار ثاني للأهلي بعد محمد بسام، الأهلي لم يكن لديه أي مشكلة للتعاقد مع بسام بعد غلق القيد الأفريقي، وكان سيشارك محليا مثلما سيشارك الزنفلي مع الأهلي الفترة المقبلة، لكن مصطفى شوبير سيكون حارس الأهلي الأول الفترة المقبلة".

