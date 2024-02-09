عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة اهتمام نادي الزمالك بنجم الأهلي للتعاقد معه

صدى البلد

كشف إسلام محمد، الناقد الرياضي، عن وجود اهتمام من جانب نادي الزمالك للتعاقد مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، الفترة المقبلة، موضحا ترتيب محمود الزنفلي في حراسة مرمى الأهلي الفترة المقبلة.


قال إسلام محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" انتقال أحمد عبد القادر للدوري التركي؟ حتى هذه اللحظة عبد القادر موجود داخل النادي الأهلي، اجتمع مع مارسيل كولر خلال الأسبوعين الماضيين، طلب عبد القادر أخذ مساحة داخل الأهلي الفترة المقبلة، على الرغم من أنه يتم تأهيله حتى الآن، لكن عبد القادر راجع بشكل مختلف تماما، هناك عروض لضمه".


أوضح إسلام محمد:" هناك أشخاص تواصلوا مع أحمد عبد القادر للانتقال لـ الزمالك واستطلعوا رأيه في مسألة انتقاله للفارس الأبيض في الانتقالات الصيفية، وبالفعل هناك اهتمام تركي لكن لم يصل أي عروض رسمية للأهلي لضم عبد القادر الفترة المقبلة".


أوضح إسلام محمد:" أمير توفيق مازال متواجدا داخل النادي الأهلي وتم ترقيته لشغل منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة التي يترأسها عدلي القيعي، مروان النايب موجود كمدير للتعاقدات، أي قرار سيتم اتخاذه الفترة المقبلة بشأن التعاقدات لن يمر مرور الكرام من تحت يد أمير توفيق حتى يتم التأشير والموافقة عليه وما زال لأمير سلطان كبير في التعاقدات".


وحول  ترتيب الزنفلي في حراسة مرمى النادي الأهلي، قال:" الزنفلي كان اختيار ثاني للأهلي بعد محمد بسام، الأهلي لم يكن لديه أي مشكلة للتعاقد مع بسام بعد غلق القيد الأفريقي، وكان سيشارك محليا مثلما سيشارك الزنفلي مع الأهلي الفترة المقبلة، لكن مصطفى شوبير سيكون حارس الأهلي الأول الفترة المقبلة".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

حكم استعمال الكريمات أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: الأهلي الأقرب للفوز ببطولة الدوري

التنمية المحلية: تخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل لتأهيل صف ثان بالمحليات

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

وفاة نقيب صيادلة مصر السابق وهذا موعد الجنازة

رئاسة الجمهورية : أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمجوهراتها في أحدث جلسة تصوير|شاهد

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

فيديو

قفزة جديدة للذهب واستقرار الدولار .. ماذا يحدث؟.. فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ