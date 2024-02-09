نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

فاجأ الفنان أحمد العوضي جمهوره من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقام بنشر فيديو يجمعه بياسمين عبد العزيز من مسلسل اللى ملوش كبير.

واختار أحمد العوضي مشهد التعارف بينه وبين ياسمين عبد العزيز وهو أول مشهد يجمعهما فى المسلسل الذى سبق وعرض فى رمضان عام 2021.

تداول مستخدمو الفيسبوك صور للفنانة المصرية عبير صبري وشقيقتها المذيعة مروة صبري .

وكان ظهور عبير صبري لافت بإطلالاتها الانيقة مع شقيقتها حيث ارتدت فستان باللون البنفسجي

نشرت الدكتور شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور للرد عن سمكة تنتشر صورتها بالسوشيال ميديا لوجودها بالأسواق .