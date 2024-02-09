عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجبانة والطائف.. عدوان أمريكي بريطاني جديد على اليمن

ارشيفي
ارشيفي

شن العدوان الأمريكي البريطاني غارتين علي منطقتي الجبانة والطائف في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة باليمن.

وكانت وسائل إعلام يمنية ذكرت في وقت سابق، أن عدوان أمريكي بريطاني استهدف بغارتين منطقة الشبكة جنوب ميناء الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية.

وذكرت وسائل إعلام حوثية في وقت سابق أنه تم استهداف مدينة صعدة اليمنية بـ3 غارات أمريكية-بريطانية.

وشن العدوان الأمريكي البريطاني 4 غارات علي منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة اليمنية.

وكانت سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن.

فيما شنت طائرات أمريكية وبريطانية، غارات جديدة على الضواحي الشمالية لمدينة صعدة .

جاءت الغارات الامريكية البريطانية بعد ساعات من إعلان القوات اليمنية في صنعاء من قصف المدمرة الحربية الأمريكية  "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون في وقت سابق من اليوم أعلنوا إطلاق عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.

وأكد الحوثيون في بيان لهم أن كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين مستمرون إن في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

ترشيحاتنا

مياه الشرب: انقطاع الخدمة عن 13 منطقة لمدة 14 ساعة

حدث ليلا | هبوط مفاجئ في أسعار الذهب .. الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات .. تفاصيل تعرض 2000 سيدة للنصب .. جوتيريش: رفح تحت تهديد خطير

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الحبس وغرامة 5000 جنيه.. احذر تعريض حياة كبار السن للخطر

مفاجآت مبادرة كلنا واحد للمصريين

لمدة شهر.. تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لميدان المحور المركزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة| نورهان منصور تخطف الأنظار..شاهد

نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

طويلة ومكشوفة.. إطلالات مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا

بدلا من القلي في الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ