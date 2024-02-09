عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها أبدًا.. علامات تحذيرية لـ حصوات الكلى

حصوات الكلى
حصوات الكلى

حصوات الكلى هي رواسب معدنية صلبة تتشكل في الكلى عندما يحتوي البول على مستويات عالية من مواد معينة، مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك، والتي لا يمكن تخفيفها بشكل صحيح.

 يمكن أن تنمو هذه البلورات في الحجم بمرور الوقت، لتشكل كتلًا صلبة تختلف في الحجم، من صغيرة مثل حبة الرمل إلى كبيرة مثل كرة الجولف، يمكن أن تسبب حصوات الكلى ألمًا شديدًا عندما تتحرك عبر المسالك البولية، مما يؤدي إلى أعراض مثل ألم الخاصرة، وبيلة ​​دموية (دم في البول)، والإلحاح البولي، والغثيان. ومن هنا، من المهم التعرف على العلامات التحذيرية عند ظهورها داخل الجسم.

txt

بملابس ملفتة| نورهان منصور تخطف الأنظار..شاهد

txt

نوع من الحلويات يصيب الأطفال بمرض خطير| تفاصيل

علامات تحذيرية لـ حصوات الكلى يجب ألا تتجاهلها أبدًا

 

-​ألم لا يطاق​
أحد الأعراض المميزة لحصوات الكلى هو الألم الشديد، الذي يشعر به عادة في الظهر أو الجانب أو البطن أو الفخذ،  قد يأتي الألم على شكل موجات ويمكن أن يكون مؤلمًا، وغالبًا ما يوصف بأنه أحد أشد الآلام التي يعاني منها الأفراد، يمكن أن يتقلب هذا الألم في شدته وقد ينتشر إلى مناطق مختلفة اعتمادًا على موقع الحصوة داخل المسالك البولية.

- الشعور بالألم في الغالب في جانب واحد من الجسم​

يمكن أن تسبب حصوات الكلى التي تستقر في الحالب، وهو الأنبوب الذي ينقل البول من الكلى إلى المثانة، ألمًا في الخاصرة،  يشير ألم الخاصرة إلى عدم الراحة أو الألم الحاد الذي يشعر به أحد جانبي الجسم، عادة في المنطقة الواقعة بين الأضلاع والورك، وقد يكون هذا الألم ثابتًا أو متقطعًا، اعتمادًا على حركة الحصوة داخل المسالك البولية.

-صعوبة في التبول
يمكن أن تعيق حصوات الكلى الكبيرة أو الحصوات الموجودة في المسالك البولية تدفق البول، مما يؤدي إلى صعوبة التبول أو احتباس البول، قد يعاني الأفراد من انخفاض إنتاج البول أو الإحساس بعدم إفراغ المثانة بشكل كامل، يمكن أن تؤدي صعوبة التبول إلى تفاقم الأعراض الأخرى وقد تشير إلى الحاجة إلى تدخل طبي عاجل لتخفيف الانسداد.

-آثار الدم في البول​
البيلة الدموية، أو وجود الدم في البول، هي علامة تحذيرية شائعة أخرى لحصوات الكلى، قد يظهر لون البول باللون الوردي، أو الأحمر، أو البني، مما يدل على وجود الدم، يمكن أن تحدث بيلة دموية بسبب تهيج أو تلف المسالك البولية الناجم عن مرور حصوات الكلى، في حين أن بيلة دموية يمكن أن تكون مثيرة للقلق، فمن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية لمزيد من التقييم والإدارة.

-​تغيرات في نمط التبول​
يمكن أن تؤدي حصوات الكلى أيضًا إلى أعراض بولية مختلفة، بما في ذلك كثرة التبول والإلحاح وعسر البول (التبول المؤلم)، قد يعاني الأفراد من رغبة مستمرة في التبول، حتى عندما لا تكون المثانة ممتلئة، أو قد يشعرون بعدم الراحة أو الإحساس بالحرقان أثناء التبول، قد تصاحب هذه الأعراض البولية علامات أخرى لحصوات الكلى ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على نوعية حياة الشخص.

-الغثيان والقيء غير المبرر
بالإضافة إلى الألم والأعراض البولية، يمكن أن تؤدي حصوات الكلى إلى الغثيان والقيء، خاصة عندما يكون الألم شديدًا، قد يحدث الغثيان والقيء نتيجة لاستجابة الجسم للألم الشديد أو نتيجة تأثير الحجر على الجهاز الهضمي، يتطلب الغثيان والقيء المستمران العناية الطبية لاستبعاد المضاعفات وضمان الترطيب الكافي وإدارة الأعراض.

-حمى وقشعريرة

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي حصوات الكلى إلى مضاعفات مثل التهابات المسالك البولية (UTIs) أو التهابات الكلى (التهاب الحويضة والكلية)، قد تسبب هذه العدوى الحمى والقشعريرة وأعراض جهازية أخرى، تشير الحمى المصاحبة لحصوات الكلى إلى وجود عدوى وتتطلب تقييمًا وعلاجًا طبيًا فوريًا لمنع المزيد من المضاعفات.

المصدر: timesofindia

حصوات الكلى الكلى البول الكالسيوم حمض البوليك المسالك البولية احتباس البول لون البول الأعراض البولية التهابات المسالك البولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

نيسان صني "أوتوماتيك" موديل 2010 .. بأفضل سعر للمستعمل

10 جنيهات انخفاضا.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الدواجن

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مناقيش اللحم.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة| نورهان منصور تخطف الأنظار..شاهد

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

طريقة عمل فطائر المسخن| بمذاق لا يقاوم

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

ترشيحاتنا

حسام موافي: لا توجد علاقة بين ارتجاع الصمام وارتفاع ضغط الدم

بدء الفصل الدراسى الثاني بالجامعات والمعاهد.. تعرف على موعد الامتحانات

النيابة الإدارية تستكمل مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون في هذا الموعد

موتسيبي يثير الغموض حول موعد أمم إفريقيا 2025 ومونديال الأندية

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

مدرب جنوب إفريقيا: الفوز بالبرونزية يمحو حزن عدم التأهل للنهائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتجاهلها أبدًا.. علامات تحذيرية لـ حصوات الكلى

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

إطلالة مختلفة .. لحظة وصول عمرو دياب قبل إحياء حفله فى جدة |شاهد

وصفة طبيعية لشد الخدود وتحسين جمالها

فيديو

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

تحذير من ظاهرة جوية | ماذا أعلنت الأرصاد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ