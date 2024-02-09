لا تتجاهلها أبدًا.. علامات تحذيرية لـ حصوات الكلى

حصوات الكلى هي رواسب معدنية صلبة تتشكل في الكلى عندما يحتوي البول على مستويات عالية من مواد معينة، مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك، والتي لا يمكن تخفيفها بشكل صحيح.

يمكن أن تنمو هذه البلورات في الحجم بمرور الوقت، لتشكل كتلًا صلبة تختلف في الحجم، من صغيرة مثل حبة الرمل إلى كبيرة مثل كرة الجولف، يمكن أن تسبب حصوات الكلى ألمًا شديدًا عندما تتحرك عبر المسالك البولية، مما يؤدي إلى أعراض مثل ألم الخاصرة، وبيلة ​​دموية (دم في البول)، والإلحاح البولي، والغثيان. ومن هنا، من المهم التعرف على العلامات التحذيرية عند ظهورها داخل الجسم.

علامات تحذيرية لـ حصوات الكلى يجب ألا تتجاهلها أبدًا

-​ألم لا يطاق​

أحد الأعراض المميزة لحصوات الكلى هو الألم الشديد، الذي يشعر به عادة في الظهر أو الجانب أو البطن أو الفخذ، قد يأتي الألم على شكل موجات ويمكن أن يكون مؤلمًا، وغالبًا ما يوصف بأنه أحد أشد الآلام التي يعاني منها الأفراد، يمكن أن يتقلب هذا الألم في شدته وقد ينتشر إلى مناطق مختلفة اعتمادًا على موقع الحصوة داخل المسالك البولية.

- الشعور بالألم في الغالب في جانب واحد من الجسم​

يمكن أن تسبب حصوات الكلى التي تستقر في الحالب، وهو الأنبوب الذي ينقل البول من الكلى إلى المثانة، ألمًا في الخاصرة، يشير ألم الخاصرة إلى عدم الراحة أو الألم الحاد الذي يشعر به أحد جانبي الجسم، عادة في المنطقة الواقعة بين الأضلاع والورك، وقد يكون هذا الألم ثابتًا أو متقطعًا، اعتمادًا على حركة الحصوة داخل المسالك البولية.

-صعوبة في التبول

يمكن أن تعيق حصوات الكلى الكبيرة أو الحصوات الموجودة في المسالك البولية تدفق البول، مما يؤدي إلى صعوبة التبول أو احتباس البول، قد يعاني الأفراد من انخفاض إنتاج البول أو الإحساس بعدم إفراغ المثانة بشكل كامل، يمكن أن تؤدي صعوبة التبول إلى تفاقم الأعراض الأخرى وقد تشير إلى الحاجة إلى تدخل طبي عاجل لتخفيف الانسداد.

-آثار الدم في البول​

البيلة الدموية، أو وجود الدم في البول، هي علامة تحذيرية شائعة أخرى لحصوات الكلى، قد يظهر لون البول باللون الوردي، أو الأحمر، أو البني، مما يدل على وجود الدم، يمكن أن تحدث بيلة دموية بسبب تهيج أو تلف المسالك البولية الناجم عن مرور حصوات الكلى، في حين أن بيلة دموية يمكن أن تكون مثيرة للقلق، فمن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية لمزيد من التقييم والإدارة.

-​تغيرات في نمط التبول​

يمكن أن تؤدي حصوات الكلى أيضًا إلى أعراض بولية مختلفة، بما في ذلك كثرة التبول والإلحاح وعسر البول (التبول المؤلم)، قد يعاني الأفراد من رغبة مستمرة في التبول، حتى عندما لا تكون المثانة ممتلئة، أو قد يشعرون بعدم الراحة أو الإحساس بالحرقان أثناء التبول، قد تصاحب هذه الأعراض البولية علامات أخرى لحصوات الكلى ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على نوعية حياة الشخص.

-الغثيان والقيء غير المبرر

بالإضافة إلى الألم والأعراض البولية، يمكن أن تؤدي حصوات الكلى إلى الغثيان والقيء، خاصة عندما يكون الألم شديدًا، قد يحدث الغثيان والقيء نتيجة لاستجابة الجسم للألم الشديد أو نتيجة تأثير الحجر على الجهاز الهضمي، يتطلب الغثيان والقيء المستمران العناية الطبية لاستبعاد المضاعفات وضمان الترطيب الكافي وإدارة الأعراض.

-حمى وقشعريرة

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي حصوات الكلى إلى مضاعفات مثل التهابات المسالك البولية (UTIs) أو التهابات الكلى (التهاب الحويضة والكلية)، قد تسبب هذه العدوى الحمى والقشعريرة وأعراض جهازية أخرى، تشير الحمى المصاحبة لحصوات الكلى إلى وجود عدوى وتتطلب تقييمًا وعلاجًا طبيًا فوريًا لمنع المزيد من المضاعفات.

المصدر: timesofindia