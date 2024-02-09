تعرف على موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص موضوع الخطبة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك.

حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟

بدورها أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟.

لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل أداء الصلوات المفروضة في وقتها، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى.

وأوضحت أن الترخص بالجمع بين الصلاتين -الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- لمرض أو سفر أمر جائز شرعًا باتفاق جمهور العلماء.

وذكرت دار الإفتاء، أن الجمع بينهما لعذر غير ذلك كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا بشرط ألَّا يصير ذلك عادة، مع مراعاة أن ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو في أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين.