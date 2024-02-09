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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسني يتصدر التريند المصري بعد طرح موضوع رجوعنا

تامر حسني
تامر حسني

استطاع المطرب تامر حسني أن يتصدر التريند المصري بعد ساعات قليلة من طرح كليبه الجديد موضوع رجوعنا والذى طرحه عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتسببت هذه الأغنية فى احداث حالة من الرواج على صفحات السوشيال ميديا، حيث أعاد فيها تامر حسني تقديم نفسه فى الأغاني الدرامية ونالت اعجاب عدد كبير من رواد صفحات التواصل الاجتماعي.

 

أغنية موضوع رجوعنا من كلمات تامر حسني وألحان مدين ومن توزيع وسام عبد المنعم.

 

آخر ظهور لتامر حسني 

وظهر تامر حسني أول أمس خلال حضوره حفل زفاف أبنة الملحن عصام كاريكا ، حيث كان من ضمن الحضور بجانب كل من مصطفى قمر وإيهاب توفيق وحكيم وغيرهم من المطربين وصناع الموسيقي.

 

تامر حسني يطرح أغنية معلش 

وطرح تامر حسني فيديو كليب لأحدث أغنياته والتي تحمل اسم «معلش» بالاشتراك مع الفنان زاب ثروت.

أغنية «معلش» من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع: معاذ ماستر.

 

كلمات أغنية معلش لـ تامر حسني


وتقول كلمات الأغنية: «معلش.. استحمليني انتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني.. معلش.. استحمليني عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني لا بتزهقي ولا بتملي سمعاني وكتمالي سري.. صدقك بس هو فعلًا حقيقي اللي فاضلي.. قالوا الصديق وقت الضيق دلوقتي بقى سببه متسألش الحبيب ليه مشيت».

 

«عشان حضر خلاص عذره هتموت مرتين لو قلبك رجع للي خذلوه.. آه ميت شكرًا للي وجعنا وخان فجأه الامانه.. كده كنا هنتعب اكتر لو كان طول معانا.. شكرًا للي علمنا.. نهاية التقدير اهانه.. الغدر مجاش غير من اللي.. بحكيلهم اوجاعي فكروني بالغنم اكمل ولا مفيش داعي.. يعيش عمره خايف من الديابه.. وفي النهايه ياكله الراعي».

المطرب تامر حسنى موضوع رجوعنا تامر حسني

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