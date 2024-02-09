نشرة الفن: زينة تكشف سر عدم ظهور أبنائها على السوشيال ميديا وحمدي هيكل يحتفل بزفاف ابنته

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة أبرزها زينة تكشف سر عدم ظهور أبنائها على السوشيال ميديا وحمدي هيكل يحتفل بزفاف ابنته.

كشفت الفنانة زينة سر عدم رغبتها في ظهور أبنائها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورهم بدون إبراز ملامحهم بصورة دائمة.

احتفل الفنان حمدي هيكل بعقد قران ابنته في حفل عائلي مساء الخميس، ونشر صديقه الفنان محمد فاروق صور من الحفل وحرص على تهنئته.

أضافت أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، فئة جديدة لقوائم الجوائز والترشيحات السنوية بداية من عام 2025.

كشفت منصة watch it عن بوسترات مسلسل “امبراطورية ميم” الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، ويشارك في بطولته حلا شيحة مع الفنان خالد النبوي.

عرضت الحلقة الـ 10 من مسلسل بين السطور، وذهبت سلمى أبو ضيف القناة من جديد لتعود لعملها، بعد إجازتها في المنزل لمدة بسبب انهيارها من محاولة التحرش بها من جيمي اندرسون ( محمد علاء جاميكا)