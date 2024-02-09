نشرة الفن: زينة تكشف سر عدم ظهور أبنائها على السوشيال ميديا وحمدي هيكل يحتفل بزفاف ابنته

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة أبرزها زينة تكشف سر عدم ظهور أبنائها على السوشيال ميديا وحمدي هيكل يحتفل بزفاف ابنته.
انت مالك؟.. زينة تكشف سبب عدم ظهور أبنائها على صفحات السوشيال ميديا
كشفت الفنانة زينة سر عدم رغبتها في ظهور أبنائها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورهم بدون إبراز ملامحهم بصورة دائمة.
الفنان حمدي هيكل يحتفل بعقد قران ابنته في حفل عائلي | صور
احتفل الفنان حمدي هيكل بعقد قران ابنته في حفل عائلي مساء الخميس، ونشر صديقه الفنان محمد فاروق صور من الحفل وحرص على تهنئته.
أكاديمية الأوسكار تضيف فئة جديدة لقوائم الجوائز.. تعرف عليها
أضافت أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، فئة جديدة لقوائم الجوائز والترشيحات السنوية بداية من عام 2025.
حلا شيحة تعود.. شاهد بوسترات مسلسل إمبراطورية ميم قبل عرضه في رمضان
كشفت منصة watch it عن بوسترات مسلسل “امبراطورية ميم” الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، ويشارك في بطولته حلا شيحة مع الفنان خالد النبوي.
مسلسل بين السطور الحلقة 10.. سلمى أبو ضيف تعود لعملها في القناة
عرضت الحلقة الـ 10 من مسلسل بين السطور، وذهبت سلمى أبو ضيف القناة من جديد لتعود لعملها، بعد إجازتها في المنزل لمدة بسبب انهيارها من محاولة التحرش بها من جيمي اندرسون ( محمد علاء جاميكا)