عاجل
أخبار التعليم.. كوكب الحب والجمال يظهر في سماء مصر ورابط تعلم اللغات لطلاب جامعة حلوان أخبار التكنولوجيا|اختراق 3 ملايين فرشاة أسنان ذكية.. واتساب يكسر الحواجز بـ تغيير ثوري مع تيليجرام نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق بعد قرارات الرئيس بزيادة المرتبات.. بكري: السيسي يشعر بمعاناة المصريين.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين.. أخبار التوك شو بشرى سارة من البنك المركزي بشأن معدلات التضخم في مصر.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن: زينة تكشف سر عدم ظهور أبنائها على السوشيال ميديا وحمدي هيكل يحتفل بزفاف ابنته

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة أبرزها زينة تكشف سر عدم ظهور أبنائها على السوشيال ميديا وحمدي هيكل يحتفل بزفاف ابنته.

 

انت مالك؟.. زينة تكشف سبب عدم ظهور أبنائها على صفحات السوشيال ميديا

كشفت الفنانة زينة سر عدم رغبتها في ظهور أبنائها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورهم بدون إبراز ملامحهم بصورة دائمة. 

 

الفنان حمدي هيكل يحتفل بعقد قران ابنته في حفل عائلي | صور

احتفل الفنان حمدي هيكل بعقد قران ابنته في حفل عائلي مساء الخميس، ونشر صديقه الفنان محمد فاروق صور من الحفل وحرص على تهنئته. 

 

أكاديمية الأوسكار تضيف فئة جديدة لقوائم الجوائز.. تعرف عليها

أضافت أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، فئة جديدة لقوائم الجوائز والترشيحات السنوية بداية من عام 2025.

 

حلا شيحة تعود.. شاهد بوسترات مسلسل إمبراطورية ميم قبل عرضه في رمضان

كشفت منصة watch it  عن بوسترات مسلسل “امبراطورية ميم” الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، ويشارك في بطولته حلا شيحة مع الفنان خالد النبوي. 

 

مسلسل بين السطور الحلقة 10.. سلمى أبو ضيف تعود لعملها في القناة

عرضت  الحلقة الـ 10 من مسلسل بين السطور، وذهبت سلمى أبو ضيف القناة من جديد لتعود لعملها، بعد إجازتها في المنزل لمدة بسبب انهيارها من محاولة التحرش بها من جيمي اندرسون ( محمد علاء جاميكا) 

زينة السوشيال ميديا حمدي هيكل نشرة الفن الأخبار الهامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

موضوعات متعلقة

بعد طرحه بساعات.. فيلم "درويلة" يتصدر تريند X وفيس بوك

منصة WATCH iT تشوق الجمهور لـ مسار إجباري بهذه الطريقة

منصة WATCH iT تروج لمسلسل الكبير ببوسترات لـ شخصيات أحمد مكي

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

شذى تكشف أسرار ابتعادها عن الفن ومشاركتها بفيلم الجراج في واحد من الناس

على مسرح السامر.. قصور الثقافة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

إصابات بالجملة بوجه عمرو سعد بسبب معارك الغربان

أول صورة لجيهان حفيدة أصالة من ابنتها شام الذهبي

ترشيحاتنا

مياه الشرب: انقطاع الخدمة عن 13 منطقة لمدة 14 ساعة

حدث ليلا | هبوط مفاجئ في أسعار الذهب .. الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات .. تفاصيل تعرض 2000 سيدة للنصب .. جوتيريش: رفح تحت تهديد خطير

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الحبس وغرامة 5000 جنيه.. احذر تعريض حياة كبار السن للخطر

مفاجآت مبادرة كلنا واحد للمصريين

لمدة شهر.. تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لميدان المحور المركزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

طويلة ومكشوفة.. إطلالات مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا

بدلا من القلي في الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

الخريطة الأولية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 .. تعرف عليها

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ