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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024.. بث مباشر

صدى البلد

انطلق منذ قليل البث المباشر للإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024 قبل الحفل السنوي المقرر إقامته يوم 10 مارس المقبل.

 

يقدم كل من زازي بيتز بطلة فيلم Joker وجاك كويد بطل Oppenheimer حدث الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار على الهواء مباشرة عبر منصات الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

 

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي. 

 

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس. 

 

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية. 

 

 

ومن المتوقع أن يتفوق فيلم Oppenheimer في قوائم ترشيحات الأوسكار بعد تراجع نظيره باربي في حفلات الجوائز الماضية، وحصوله على نصيب الأسد من التكريمات. 

 

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