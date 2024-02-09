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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انت مالك؟.. زينة تكشف سبب عدم ظهور أبنائها على صفحات السوشيال ميديا

صدى البلد

كشفت الفنانة زينة سر عدم رغبتها في ظهور أبنائها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورهم بدون إبراز ملامحهم بصورة دائمة. 

وقالت زينة في تصريحات للراديو 9090، :" مش حابة خالص ظهورهم .. وبتضايق لما حد يقولي ممكن تورينا ولادك.. انت مالك..  الولاد بيبقوا حساسين ناحية الحسد والحاجات دي". 

وأوضحت زينة:" بتحرم من حاجات كتير بخاف حد يصورهم.. منها إني أنزل أخرج معاهم.. كل واحد حر في حياته.. الجمهور له عندي شغلي مش حياتي الخاصة .. بخاف عليهم وده حقي". 

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا بعدما تألق  دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم.

يشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

زينة أحمد العوضى السوشيال ميديا الفنان احمد العوضي المخرج خالد يوسف

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