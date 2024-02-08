عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد طرحه بساعات.. فيلم "درويلة" يتصدر تريند X وفيس بوك

بوستر فيلم درويلة
بوستر فيلم درويلة

تصدر فيلم "درويلة" موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً و"فيس بوك"، ليتفاعل معه بعض الجمهور الذين شاهدوا الفيلم ونال الكثير من الإشادات الواسعة، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه.

وتم طرح فيلم "درويلة" أمس الأربعاء الموافق 7 فبراير،في جميع دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

ويشار إلى أن صناع فيلم "درويلة"، احتفلوا بالعرض الخاص له يوم الثلاثاء الماضي، في إحدى السينمات بالقاهرة الجديدة.

وحضر العرض كل من المخرج معوض إسماعيل وزوجته أميرة قائد المشرف العام على الفيلم، وكل من النجوم حسني شتا، مسلم، نهال نور، إبرام سمير، كابتن إبراهيم صبحى، محمد على ميزو والعديد من ضيوف الشرف للإحتفال مع زملائهم وعلى رأسهم دومينيك حوراني ومنة جلال وآخرون.

وتدور أحداث الفيلم، حول مسرح "درويلة" الذي يمتلكه النجم عمرو عبد الجليل، والصراع على هذا المسرح بين ابنه حسني شتا وابنه بالتبني محمود عبد المغني، ومن هنا تدور الأحداث.

وجدير بالذكر أن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرون، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد ومستشار إعلامى حسام صلاح وموسيقي تصويرية تامر عطا الله الشهير بـ (توسى) وقصة وسيناريو وحوار محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.

فيلم درويلة معوض إسماعيل حسنى شتا محمد علي رزق ايتن عامر محمود عبد المغن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

تحرك جديد من القومي للأجور لتطبيق زيادات المرتبات على القطاع الخاص.. تفاصيل

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

موضوعات متعلقة

شذى تكشف أسرار ابتعادها عن الفن ومشاركتها بفيلم الجراج في واحد من الناس

على مسرح السامر.. قصور الثقافة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

إصابات بالجملة بوجه عمرو سعد بسبب معارك الغربان

أول صورة لجيهان حفيدة أصالة من ابنتها شام الذهبي

أخبار الفن: رانيا يوسف تكشف مصير فيلم التاروت ومدحت صالح يتحدث عن لقائه بـ أبيوسف

«معمول بمزاج عالي».. نجوم الفن في عرض «النقطة العميا»

محدش حضر.. تشييع جثمان مجدي نجيب بدون نجوم الفن

أخبار الفن|تفاصيل مسلسل «للأذكياء فقط».. وجدول حفلات ساقية الصاوي بعيد الحب خلال فبراير.. وحلمي عبدالباقى يطرح «بلا عيش وملح» في هذا الموعد

ترشيحاتنا

بسبب زجاجة شامبو.. سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها| فيديو

أسراب تجتاح حدود مصر| الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر

خالد أبوبكر عن إقامة معرض للآثار المصرية بالصين: حلو وهيجيب فلوس

الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على مجهوداتها لإدخال المساعدات لغزة

كيفية حصول الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية

كلام نهائي.. مسلسل كوبرا لمحمد إمام في رمضان 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشيز كيك.. زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تتغزل بجمالها

توقفوا عن تناولها فورا.. علامات بالبطاطس تؤكد سميتها

صدى البلد يكرم حسن أبو الروس بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة| صور

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

محامي ريهام سعيد يفجر مفاجأة حول طبيب التجميل اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ