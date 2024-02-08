بعد طرحه بساعات.. فيلم "درويلة" يتصدر تريند X وفيس بوك

تصدر فيلم "درويلة" موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقاً و"فيس بوك"، ليتفاعل معه بعض الجمهور الذين شاهدوا الفيلم ونال الكثير من الإشادات الواسعة، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه.

وتم طرح فيلم "درويلة" أمس الأربعاء الموافق 7 فبراير،في جميع دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

ويشار إلى أن صناع فيلم "درويلة"، احتفلوا بالعرض الخاص له يوم الثلاثاء الماضي، في إحدى السينمات بالقاهرة الجديدة.

وحضر العرض كل من المخرج معوض إسماعيل وزوجته أميرة قائد المشرف العام على الفيلم، وكل من النجوم حسني شتا، مسلم، نهال نور، إبرام سمير، كابتن إبراهيم صبحى، محمد على ميزو والعديد من ضيوف الشرف للإحتفال مع زملائهم وعلى رأسهم دومينيك حوراني ومنة جلال وآخرون.

وتدور أحداث الفيلم، حول مسرح "درويلة" الذي يمتلكه النجم عمرو عبد الجليل، والصراع على هذا المسرح بين ابنه حسني شتا وابنه بالتبني محمود عبد المغني، ومن هنا تدور الأحداث.

وجدير بالذكر أن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرون، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطى وإشراف عام أميرة قائد ومستشار إعلامى حسام صلاح وموسيقي تصويرية تامر عطا الله الشهير بـ (توسى) وقصة وسيناريو وحوار محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.