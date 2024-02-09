أكاديمية الأوسكار تضيف فئة جديدة لقوائم الجوائز.. تعرف عليها

أضافت أكاديمية فنون وعلوم الصور، المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، فئة جديدة لقوائم الجوائز والترشيحات السنوية بداية من عام 2025.

بموجب القرار ستمنح جائزة أوسكار كل عام لأفضل طاقم تمثيل في فيلم سينمائي، لتكريم صناع الأعمال على إنجازهم في اختيار الممثلين للأعمال التي ستصدر خلال عام 2025 وتكريمهم في حفل النسخة 98 العام المقبل.

تعد هذه الفئة هي أجدد إضافة وضعتها أكاديمية الأوسكار منذ إضافة قائمة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، وعبرت عن فخرها في بيان صحفي عن هذه الخطوة للاعتراف بأهمية اختيار الممثلين والقائمين على هذه المهمة.

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي.

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس.

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية.