الفنان حمدي هيكل يحتفل بعقد قران ابنته في حفل عائلي | صور

احتفل الفنان حمدي هيكل بعقد قران ابنته في حفل عائلي مساء الخميس، ونشر صديقه الفنان محمد فاروق صور من الحفل وحرص على تهنئته.

وعلق محمد فاروق على الصور قائلا:" تم بحمد الله زواج نجلة الاستاذ حمدى هيكل .. ألف مليون مبروك يا استاذ . مين قال مبروك لى ( ابو موته ) عقبال اولادكم".

حمدي هيكل وأدوار الشر

قال الفنان حمدى هيكل، إن تأديته لشخصية أبو لؤلؤ فى مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، تطلبت عملا كبيرا، خاصة وأن شخصيته في هذا الدور كانت في منتهي الخطورة في تصريحات سابقة.

وتابع هيكل، خلال برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc"،:" أدوار الشر أثرت عليا نفسيا بشكل كبير فى حياته، لافتا الي ان اى عمل يجهز له نفسيا قبل الدخول فيه لتأدية الشخصية المطلوبة.

وأكمل هيكل:"الفنان يستطيع أن يطوع جهازه النفسى والعصبى لتأدية أى شخصية، ولكن مشاركتى مع الفنان علاء ولى الدين فى فيلم الناظر كانت كوميدية، وأنا تعبت نفسيا من أدوار الشر ونفسى أعمل دور طيب فى أعمالي".