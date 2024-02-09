عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الخريطة الأولية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 .. تعرف عليها

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

تم الكشف خلال الساعات الماضية عن الخريطة الأولية لمسلسلات موسم رمضان 2024، التي تشهد منافسة قوية بين العديد من النجوم، وغياب أسماء كبيرة أبرزهم محمد رمضان ويسرا وغيرهم.

 

يشارك في دراما رمضان 2024 عدد من  الأعمال المتنوعة أبرزها: 

 

مسلسل "مسار إجباري"  الذي يقوم ببطولته أحمد داش وعصام عمر وصابرين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.

 

مسلسل "الكبير أوي"  الجزء الثامن الذي يقوم ببطولته أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي.

 

مسلسل " الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

 

 

مسلسل "حق عرب" أول بطولة منفردة للفنان أحمد العوضي، ويشاركه محمد ماهر ورياض الخولي، وسلوى عثمان، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

 

 

مسلسل " المعلم" من  بطولة مصطفى شعبان،هاجر أحمد، انتصار، سهر الصايغ من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل.

 

أما مسلسل بيت الرفاعي"  فهو بطولة أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، محمد لطفي، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

 

مسلسل إمبراطورية "ميم" بطولة خالد النبوي وحلا شيحة إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

 

مسلسل "لحظة غضب" بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، إخراج عبد العزيز النجار،  تأليف مهاب طارق.

 

مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا، إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف أمين جمال.

 

مسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم،  تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج مروان عبد المنعم.

 

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل " راحيل" بطولة ياسمين صبري، تأليف محمد عبد العاطي إخراج إبراهيم فخر.

 

مسلسل "عتبات البهجة"بطولة يحيى الفخراني، إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف السيناريست مدحت العدل.

 

مسلسل "مليحة" بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

 

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني ، تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

txt

منصة WATCH iT تروج لمسلسل الكبير ببوسترات لـ شخصيات أحمد مكي

txt

منصة شاهد تعلن عن خريطة مسلسلاتها في رمضان| تعرف عليها

 

مسلسل  " ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل  "الساعة 5" من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، تأليف أملي كفارنة وإخراج هاني خليفة.

مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا ومي كساب وطارق لطفي وباسم سمرة، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى. 

 

مسلسل صلة رحم من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، ومن تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي. 

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد سامي. 

مسلسل المداح الجزء الجزء الرابع، حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

رمضان دراما رمضان أحمد العوضى احمد داش إخراج أحمد الجندي احمد مكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

موضوعات متعلقة

بعد طرحه بساعات.. فيلم "درويلة" يتصدر تريند X وفيس بوك

منصة WATCH iT تشوق الجمهور لـ مسار إجباري بهذه الطريقة

منصة WATCH iT تروج لمسلسل الكبير ببوسترات لـ شخصيات أحمد مكي

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

شذى تكشف أسرار ابتعادها عن الفن ومشاركتها بفيلم الجراج في واحد من الناس

على مسرح السامر.. قصور الثقافة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

إصابات بالجملة بوجه عمرو سعد بسبب معارك الغربان

أول صورة لجيهان حفيدة أصالة من ابنتها شام الذهبي

ترشيحاتنا

بايدن: ردّ إسرائيل على هجوم حماس مبالغ فيه

انفراد.. شقيقة متهم رئيسي في رشوة قيادات وزارة التموين تكشف كواليس القبض عليه

أبرزها الأعمال المخلة بنظام الكلية.. تحذير لطلاب الجامعات من إرتكاب هذه الأفعال بالقانون

أسعار الذهب اليوم في مصر

سنن مهجورة قبل الفجر..اثنتان تدرك بهما أجر الجمعة الأخيرة من شهر رجب

أنياب تكشف عن أسماك قرش غامضة.. ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخريطة الأولية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 .. تعرف عليها

بعد انتشار صورها.. طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

الفنان حمدي هيكل يحتفل بعقد قران ابنته في حفل عائلي | صور

آخر دلع.. عبير صبري وشقيقتها تشعلان السوشيال ميديا

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ