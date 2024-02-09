الخريطة الأولية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 .. تعرف عليها

تم الكشف خلال الساعات الماضية عن الخريطة الأولية لمسلسلات موسم رمضان 2024، التي تشهد منافسة قوية بين العديد من النجوم، وغياب أسماء كبيرة أبرزهم محمد رمضان ويسرا وغيرهم.

يشارك في دراما رمضان 2024 عدد من الأعمال المتنوعة أبرزها:

مسلسل "مسار إجباري" الذي يقوم ببطولته أحمد داش وعصام عمر وصابرين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.

مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن الذي يقوم ببطولته أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج أحمد الجندي.

مسلسل " الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل "حق عرب" أول بطولة منفردة للفنان أحمد العوضي، ويشاركه محمد ماهر ورياض الخولي، وسلوى عثمان، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل " المعلم" من بطولة مصطفى شعبان،هاجر أحمد، انتصار، سهر الصايغ من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل.

أما مسلسل بيت الرفاعي" فهو بطولة أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد رزق، محمد لطفي، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل إمبراطورية "ميم" بطولة خالد النبوي وحلا شيحة إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

مسلسل "لحظة غضب" بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، إخراج عبد العزيز النجار، تأليف مهاب طارق.

مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا، إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف أمين جمال.

مسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج مروان عبد المنعم.

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل " راحيل" بطولة ياسمين صبري، تأليف محمد عبد العاطي إخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "عتبات البهجة"بطولة يحيى الفخراني، إخراج مجدي أبو عميرة، وتأليف السيناريست مدحت العدل.

مسلسل "مليحة" بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني ، تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

مسلسل " ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "الساعة 5" من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، تأليف أملي كفارنة وإخراج هاني خليفة.

مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا ومي كساب وطارق لطفي وباسم سمرة، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل صلة رحم من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، ومن تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد سامي.

مسلسل المداح الجزء الجزء الرابع، حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.