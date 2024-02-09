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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 414 حالة تعد على الأراضي واسترداد 29 آلف متر أملاك دولة بأسيوط

إزالة تعديات أراضي
إزالة تعديات أراضي زراعية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن تم إزالة 414 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية واسترداد 29035 متر مربع و328 فدان منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 22 للازالات وحتى اليوم، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إزالة 316 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة بمساحة 29035 متر مربع وعدد 40 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك دولة بمساحة 328 فدان و22 قيراط و12 سهم بالإضافة إلى إزالة 58 حالة تعدي على أراضي زراعة خاصة بمساحة 8206.29 متر مربع وذلك خلال الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم وفي وجود قوة أمنية وبمعدات الوحدات المحلية.


وأشار المحافظ إلى إنه تم أمس إزالة 24 حالة تعدي على أراضي زارعية وأملاك دولة بمركزي الغنايم ومنفلوط حيث تم إزالة 8 حالات تعدي بمركز الغنايم على أراضي أملاك دولة بمساحة 523 متر مربع مباني فضلا عن إزالة 16 حالة تعدي على أراضي زراعية خاصة بمساحة 16 قيراط بركز منفلوط وذلك بمشاركة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.


وأكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم  الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة مؤكدًا على عدم التهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة على أراضيها وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون لافتاً إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإشراف والمتابعة لتكثيف حملات الازالة وفقًا للخطة الموضوعة طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

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