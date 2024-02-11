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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

صدى البلد

لاتزال اختراعات الذكاء الاصطناعي تذهلنا اليوم تلو الآخر، وفي آخر صيحاتها الابتكارية كشف علماء من معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام (BIGAI) عن روبوت جديد وصف بأنه "أول طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم" يحمل اسم "تونغ تونغ".

شاهد الفيديو:

ويتميز الروبوت الصغير، وفق ما أوردته الديلي مي، بالقدرة على أداء عدة مهام والتعلم المستقل واستكشاف البيئة المحيطة به، فضلا عن التعبير عن مشاعر محددة، حسب المطورين.

وأماط العلماء اللثام عن "تونغ تونغ" في معرض حدود تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العام الذي أقيم في بكين نهاية شهر يناير، وعلى عكس الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكن تشغيل "تونع تونغ" ضمن بيئة افتراضية يمكن التفاعل معها، مع عرض الروبوت لمهام تعكس ذكاء وقدرات طفل يبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات.

وقد يستجيب الروبوت مثلا لمهام تشمل تعديل إطار صورة ملتوية. وإذا كانت الصورة مرتفعة جدا، فسيجد روبوت الذكاء الاصطناعي كرسيا حتى يتمكن من الوصول إليها دون مساعدة خارجية.

شاهد الفيديو:

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