عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كنجارو يتسلل إلى مجمع سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية| شاهد

كنجرو
كنجرو

تمكن عناصر الشرطة من تحرير كنجرو ضال، حوصر بالقرب من مسبح في أحد المجمعات السكنية في تامبا بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأظهرت إحدى الصور حيوان الكنجارو وهو يقفز مذعوراً خلف سياج المجمع السكني.
 

txt

الحوثيون: قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في اليمن

txt

الكرملين: تغيير قائد جيش أوكرانيا لن يغير مسار عملياتنا العسكرية

قفز حول منطقة حمام السباحة

وأشارت المعلومات الصادرة عن مكتب عمدة المدينة إلى أنه تمّ احتجاز الكنجرو الخميس بعد أن تمّ رصده وهو يقفز حول منطقة حمام السباحة في المجمع السكني، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأصدر مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو مقطع فيديو وصورًا ثابتة للكنجرو، بما في ذلك بعض اللقطات التي تمّ التقاطها من طائرة هليكوبتر. كما أصدرت الوكالة مكالمة صوتية لأحد السكان الذي أبلغ الشرطة.
 

كنجرو فلوريدا الولايات المتحدة الامريكية يورونيوز توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

الحوثيون: قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في اليمن

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تتوغل في خان يونس وتطلق الرصاص تجاه كل شيء

الكرملين: تغيير قائد جيش أوكرانيا لن يغير مسار عملياتنا العسكرية

مستوطنون يقتحمون قريتين في رام الله

فشل في التعدي عليها فأنهى حياتها.. مقتل طالبة على يد زميلها.. تفاصيل

استشهاد 27947 فلسطينيًا وإصابة 67459 في غزة منذ طوفان الأقصى

خبير تكنولوجي: استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي مستحيل.. فيديو

أعراض أمراض القلب.. 3 طرق للوقاية والمحافظة على الصحة

ترشيحاتنا

قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني|20 صورة ترصد استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب

الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

تامر حسني يتصدر التريند المصري بعد طرح موضوع رجوعنا

أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ