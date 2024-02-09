كنجارو يتسلل إلى مجمع سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية| شاهد

تمكن عناصر الشرطة من تحرير كنجرو ضال، حوصر بالقرب من مسبح في أحد المجمعات السكنية في تامبا بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأظهرت إحدى الصور حيوان الكنجارو وهو يقفز مذعوراً خلف سياج المجمع السكني.



قفز حول منطقة حمام السباحة

وأشارت المعلومات الصادرة عن مكتب عمدة المدينة إلى أنه تمّ احتجاز الكنجرو الخميس بعد أن تمّ رصده وهو يقفز حول منطقة حمام السباحة في المجمع السكني، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأصدر مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو مقطع فيديو وصورًا ثابتة للكنجرو، بما في ذلك بعض اللقطات التي تمّ التقاطها من طائرة هليكوبتر. كما أصدرت الوكالة مكالمة صوتية لأحد السكان الذي أبلغ الشرطة.

