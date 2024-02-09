عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المشروعات الجاري تنفيذها

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير المشروعات بالمحافظة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ورفع تقارير دورية بمراحل العمل ومعدلات الأداء ونسب الإنجاز بكل مشروع على حدى، لدفع وتيرة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمعايير والمواصفات المقرر .

 جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات بديوان عام المحافظة.


تناول اللقاء المهام المكلف بها مدير المشروعات لتعظيم الاستفادة من الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء ومتابعة سير العمل بها فضلاً عن المرور الدوري على المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء ورفع تقرير دوري بمدى تطبيق الاشتراطات والمواصفات المقررة وفقاً للخطة.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة منفلوط

نجاة 35 راكبا من حادث احتراق أتوبيس في أسيوط


كما قرر محافظ أسيوط بتشكيل لجنة لمتابعة الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء ومراجعة وفحص وحصر كافة المعدات الموجودة بكافة الوحدات المحلية كـ (سيارات ولوادر وجليدرات وعربيات كسح وحفارات و... ) وغيرها للتأكد من كفاءة المعدات والاطمئنان على سير أعمال الصيانة بشكل منتظم دون معوقات لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة وتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظي في أوقات العمل اليومية وفي حالة الأزمات والكوارث ـ لا قدر الله ـ لافتاً إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على القطاعات المختلفة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقاً لرؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة مشيراً إلى اهتمام الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة بكل محافظة.

أسيوط أخبار أسيوط مدير المشروعات الحملة الميكانيكية بأسيوط الحملة الميكانيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية بمشروع مركز شباب منفلوط

محافظ أسيوط: استكمال خطة الرصف والتطوير بالمراكز والأحياء بتمويل 360 مليون جنيه

ترشيحاتنا

سجن مغلق.. تحذيرات من تفجر حمام دم في رفح.. تفاتصيل

خطيب المسجد الحرام: المعلم موطن القوة في بناء الدول

قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني|20 صورة ترصد استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب

الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

تامر حسني يتصدر التريند المصري بعد طرح موضوع رجوعنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ