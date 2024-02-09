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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة منفلوط

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد شوارع مدينة منفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال وضع التربة الزلطية وتوسعة وتسوية عدد من الشوارع بمدينة منفلوط تمهيداً للرصف لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال لرفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين ضمن أعمال التطوير والتجميل وفقاً للخطة الاستثمارية 2023/2024 المقررة وتنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق خطة التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر2030 .

 رافقه خلال الجولة النائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب إبراهيم نظير عضوا مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمود ياسين وعبدالتواب محمد نائبا رئيس المركز والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف بالمحافظة.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه جاري استمرار أعمال تسوية وتمهيد شارع جمال عبدالناصر بمدينة منفلوط امتداد شارع مركز الشرطة ووصولاً إلى ميدان القلعة بوسط مدينة منفلوط وأمام مستشفى منفلوط المركزي وشوارع الجيش ومحمود أبوحسين والكاشف وعمر بن الخطاب تمهيداً لرصفهم خلال خطة العام المالي الحالي حيث تم رفع التعديات على حرم الطريق وتجريف ورفع مخلفات التجريف والتأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده قبل وضع ورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية فضلاً عن تحديد الأرصفة بالبلدورات وتركيب بلاط الانترلوك لتحسين المظهر الجمالي لافتاً إلى الانتهاء من أعمال الرصف بشوارع البنك الأهلي المصري وأمام مقر مجلس المدينة القديم وشوارع جناين أيوب وتفرعاته فضلاً عن شارع مساكن أبومنديل وعدد من شوارع حي السلام "عاصي" وتفرعاته بالإضافة إلى وضع بلاط الانترلوك لعدد من الشوارع الضيقة والتي يصعب رصفها بمدينة منفلوط على أن يتم استمرار تنفيذ أعمال التطوير بباقي شوارع مدينة منفلوط تباعاً لتقديم خدمات أفضل للمواطنين مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لنهو تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن موجهاً بالمتابعة المستمرة والدورية لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الإنتهاء من تلك الأعمال للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة ووفقاً للجدول الزمني المقرر.

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أسيوط أخبار أسيوط تربة زلطية مدينة منفلوط اعادة رصف الطرق

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