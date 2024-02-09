الرئاسة: موقفنا من القضية الفلسطينية قائم على المبادئ والحسابات الدقيقة والمنطقية والرشيدة

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الموقف المصري من القضية الفلسطينية لا يقوم على المبادئ فقط، ولكن الحسابات الدقيقة والمنطقية والرشيدة للمنطقة وطريقة تداعيات الأحداث بها والتصعيد عندما يتم.

وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر ركزت منذ اللحظة للأولى على إدخال المساعدات بالكميات الكافية لمنع تفاقم الوضع الإنساني شديد السوء والمتدهور الذي أصبح موجودا بعد ذلك، وأصبحت دول العالم كله تركز عليه.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "مصر سهلت زيارة عشرات المسؤولين وعلى رأسهم سكرتير عام الأمم المتحدة، ومنهم من ذهب إلى مطار العريش ثم معبر رفح وشاهدوا من أرض الواقع الجهد الهائل الذي تحملته الدولة المصرية في هذا، وهو جهد لا نمن أو نتفضل به أبدا، ونقول إن هذا واجبنا الإنساني ومسئوليتنا الإنسانية تجاه فلسطين، وقمنا ونقوم به على أكمل وجه وبأفضل ما يكون بأقصى ما تسمح به الظروف".

وواصل: "حتى هذه الظروف نعمل على تغييرها باستمرار بتعاون بناء للغاية مع أمريكا وإدارة بايدن والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية دوليا وإقليميا لحل هذه الأزمة ووقف إطلاق النار وإغاثة أهالي القطاع".

