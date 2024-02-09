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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطور مثير في إصابة صفقة الأهلي الجديدة

الأهلي
الأهلي

كشف محمد فاروق النادي الأهلي السابق تطورات إصابة وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول، والتي تعرض لها قبل نحو أسبوع، خلال المشاركة في التدريبات.

وكتب فاروق عبر حسابه على فيسبوك "فقرات علاجية في صالة اللياقة البدنية لوسام أبو علي، قبل الجري حول الملعب وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله وعودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة".

وأصدر النادي الأهلي بيانًا عقب إصابة وسام أبو علي، أعلن خلاله معاناة اللاعب الفلسطيني من شد في العضلة الخلفية، وخوضه لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص من أجل التعافي.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، 16 فبراير الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

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