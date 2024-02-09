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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب آلي يساعد المكفوفين بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

كلب الي
كلب الي

في طفرة تكنولوجية جديدة، نجح خبراء من جامعة جلاسكو في تطوير كلب الي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكن أن يحل محل الكلاب التي تستخدم لإرشاد المكفوفين.

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ويؤكد المطورون أن "روبوجايد" يمكن أن يساعد المكفوفين وضعاف البصر على التحرك بحرية أكبر حول المتاحف ومراكز التسوق والمستشفيات والأماكن العامة الأخرى، ما يعطيهم المزيد من الاستقلالية في حياتهم اليومية.

 

أجهزة الاستشعار لرسم خريطة محيطية 
ويعتمد الروبوت الجديد على سلسلة من أجهزة الاستشعار لرسم خريطة محيطية وتقييمها بدقة. 

وتسمح البرامج التي طورها الفريق له بمعرفة الطرق المثلى بين المواقع وتفسير بيانات المستشعر في الوقت الفعلي لمساعدته على تجنب الاصطدام بالعقبات المتحركة أثناء توجيه الإنسان.
 


وأيضا، يمكن للروبوت أيضًا فهم الكلام، مما يمنحه القدرة على تقديم استجابات لفظية. 
وحسب رئيس الباحثين، أولاولو بوبولا، فإن أحد أهم الأشياء التي يتميز بها “روبوجايد” عن الروبوتات الأخرى، هي إمكانية التحرك بدقة في الأماكن الداخلية. 

كلب الي

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