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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استخراج سماعة أذن في واقعة غش غريبة بإيطاليا

سماعة أذن
سماعة أذن

في واقعة غريبة من نوعها، أدخل أحد المتقدمين لنيل رخصة قيادة في إيطاليا المستشفى، حيث أزال له طبيب سماعة في قناة الأذن استخدمها الرجل للغش في اختبار قانون السير.

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وأعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الجمعة، أنه خلال الاختبار الذي أجرى في مقاطعة كومو قرب ميلانو، أثار أداء المرشح ارتيابًا لدى المسؤول عن الفحص النظري.

وأكد بيان الشرطة أن الشاب الذي يبلغ من العمر، 25 عاما، كان مزودا بـ سماعة أذن صغيرة وكاميرا صغيرة متصلة بهاتفه الخلوي الذي كان مخبّأ في سترته.وسمح له الجهاز بالتواصل مع شريك كان بإمكانه رؤية النموذج الذي يتضمن الأسئلة وإعطاؤه الإجابات الصحيحة.وأضافت الشرطة في بيانها،

أنها تلقت إخطارًا من الفاحص، فور وصولها، بشان الحيلة التي استخدمها المرشح لاجتياز الاختبار بطريقة احتيالية، فنقلته إلى المستشفى

سماعة

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