مفاجأة عظيمة من سامسونج لمستخدميها.. تفاصيل

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفي Galaxy A55 و Galaxy A35 خلال الفترة المقبلة، حيث خصصت الشركة الهاتفين للفئة المتوسطة والشباب مع أسعار مناسبة للغاية، كما يضم الهاتفين عدد من الإمكانات المميزة.

بحسب موقع GSMArena فإن الشركة تقترب بالفعل من إطلاق الهاتفين بعدما حصلا على شهادات اعتماد من أهم وكالات الهواتف. وبفضل المواصفات الكبيرة سيتمكن الهاتفان من المنافسة بشكل كبير نظرًا لعنصري السعر والمواصفات.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A55

وسيتم إطلاق هاتف Galaxy A55 مع شحن سلكي سريع بقدرة 25 وات، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

سيحصل هاتف Galaxy A55 على شاشة من نوع OLED بجودة عرض Full HD قياس 6.5 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

سيعمل هاتف Galaxy A55 بمعالج من نوع Exynos 1480 SoC من إنتاج شركة سامسونج، مع ووحدة معالجة الرسومات AMD.

سيقدم هاتف Galaxy A55 كاميرا بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A35

وسيضم هاتف Galaxy A35 شاشة من نوع OLED بجودة عرض Full HD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع نوتش مخصص للكاميرا الأمامية، كما ستحصل الكاميرا الخلفية على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

سيعمل هاتف Galaxy A35 بمعالج من نوع Exynos 1380 SoC من إنتاج شركة سامسونج، مع نظام التشغيل الأحدث أندرويد 14 بالإضافة إلى دعم تصنيف IP لمقاومة الغبار والماء.