سوزان حسن: محمد صبحي رجل ريفي ولذيذ جدا

قالت الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق، إن مقدمي ومذيعي برامج التريند ليس لديهم قيمة للسعي إلى تحقيقها وأنهم يسعون إلى الشهرة فقط.



وأضافت سوزان حسن، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها “بالخط العريض” عبر فضائية “الحياة”، أن مذيعي التريند يقومون بالتجريح في الضيوف من أجل الشهرة وركوب التريند على حساب الضيوف.



وعن ذكرياتها مع استراحة المذيعات، قالت سوزان حسن: “الكل كان يجتمع فيها مثل ماجدة أبو هيف وسهير شلبي وعزة وسامية الإتربي”.



وأضافت سوزان حسن، أن الفنان محمد صبحي "لذيذ جدا ورجل ريفي"، وأنه طلبها بالاسم للتمثيل معه في مسلسل سمبل.