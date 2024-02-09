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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تكريم 170 فائزا بمسابقة الرواق الأزهري في أسيوط

صدى البلد

نظمت الإدارة  العامة للجامع الأزهر مسابقةً لحفظ القرآن الكريم للدارسين بفروع الرواق الأزهري بقُرى بني عدي بـ7 فروع للرواق الأزهري في محافظة أسيوط، والتي استغرقت 4 أيام، شهدت إجراء الاختبارات خلالها في 5 مستويات.

وتضمنت الاختبارات 3 أجزاء وربع وثلث ونصف القرآن والقرآن كاملا، للدارسين بالرواق الأزهري، وعددهم 850، من مختلف الأعمار، وفاز خلالها 170 من حفظة كتاب الله- تعالى-.

وبلغ إجمالي الجوائز المقدمة من أسرة المرحوم الحاج أحمد العبد، حوالي 250 ألف جنيه، إضافة إلى توزيع جوائز عينية مقدمة من أسرة المرحوم الحاج محمود سليمان نصر، بما يقارب نصف مليون جنيه.

وعبر اتصال هاتفي، نقل فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، معربا عن سعادته بالفائزين.

ودعا الإمام الطيب، أولياء الأمور، إلى غرس الهمة في نفوس النشء؛ لحفظ كتاب الله- تعالى-؛ امتثالا لهدي سيدنا محمد ﷺ، مثمنًا مشاركة الكبار من مختلف الفئات العمرية لحفظ كتاب الله في الرواق الأزهري.

ولفت إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بحملة كتاب الله، وتشجيعهم للإقبال على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته وتعلم أحكام وآدابه، والذي ينعكس بالإيجاب على سلوكياتهم وأخلاقياتهم.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف د.عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، وبحضور فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفريق العمل بالجامع الأزهر.

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