لا تستهيني بها .. أسباب تساقط الشعر

توجد العديد من العوامل يجب تجنبها للحفاظ على صحة الشعر.. من أبرزها:

الاحتكاك المفرط: الاحتكاك المستمر والقوي للشعر يمكن أن يتسبب في تلفه وتساقطه. حاول تجنب استخدام المناشف الخشنة لتجفيف الشعر واستخدم منشفة ناعمة ولطيفة، ولا تفرك الشعر بقوة بعد الاستحمام. بدلاً من ذلك، اضغط بلطف على الشعر لامتصاص الرطوبة الزائدة.

تجفيف الشعر بشكل غير صحيح: يجب تجنب تجفيف الشعر بشكل مفرط أو بواسطة المجفف بمستوى حرارة عالي. الحرارة الزائدة تؤدي إلى جفاف الشعر وتلفه. حاول تجفيف الشعر بشكل طبيعي قدر الإمكان واستخدم درجة حرارة منخفضة عند استخدام المجفف. كما يمكن استخدام منتجات حماية الحرارة قبل تجفيف الشعر لحمايته من التلف.

نقص الحديد: نقص الحديد في الجسم يمكن أن يؤثر على صحة الشعر ويسبب تساقطه. تأكد من تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، والسبانخ، والعدس، والتوت الأسود. يمكن أيضًا استشارة الطبيب لإجراء فحوصات لمعرفة مستويات الحديد في الجسم وتناول المكملات إذا كان ذلك موصى به.

الأمراض والحالات الصحية: بعض الأمراض والحالات الصحية مثل فقر الدم، واضطرابات الغدة الدرقية، والتهاب الجلد، يمكن أن تسبب تساقط الشعر. إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المفرط، فمن المهم استشارة الطبيب لتشخيص الحالة الصحية العامة وتحديد العلاج المناسب.

العناية بفروة الرأس: الحفاظ على فروة الرأس نظيفة وصحية أمر بالغ الأهمية لصحة الشعر. قم بغسل فروة الرأس بانتظام باستخدام منتجات مناسبة لنوع فروة رأسك ولا تستخدم المنتجات الكيميائية القاسية التي قد تسبب جفافًا أو تهيجًا. الاهتمام بفروة الرأس يساعد على تعزيز نمو الشعر الصحي.

تساقط الشعر الوراثي: يمكن أن يكون تساقط الشعر وفقدان الشعر الوراثي عاملًا مؤثرًا على صحة الشعر. يتسبب هذا النوع من تساقط الشعر في تقدم العمر والوراثة ويؤثر على الرجال والنساء على حد سواء. هناك عدة علاجات متاحة لإدارة تساقط الشعر الوراثي، بما في ذلك الأدوية الموصوفة والعلاجات بالليزر وزراعة الشعر.