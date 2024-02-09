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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئاسة الجمهورية: مصر تعمل لوقف فوري للحرب في قطاع غزة

غزة
غزة

أكد السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن التهجير والتهجير القسري للشعب الفلسطيني “مرفوض”، مضيفا أن مصر تعمل لوقف فوري للحرب في قطاع غزة.

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رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، نعمل حاليا على التهدئة في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل أكبر.

وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لن يحدث، مستدركا أنه تم إصدار بيان رئاسي للرد على مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن معبر رفح.

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