رئاسة الجمهورية: مصر تعمل لوقف فوري للحرب في قطاع غزة

أكد السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن التهجير والتهجير القسري للشعب الفلسطيني “مرفوض”، مضيفا أن مصر تعمل لوقف فوري للحرب في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، نعمل حاليا على التهدئة في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل أكبر.

وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لن يحدث، مستدركا أنه تم إصدار بيان رئاسي للرد على مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن معبر رفح.