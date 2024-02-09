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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. انقلاب قارب لاعب اتحاد الشرطة الرياضي خلال بطولة كأس الجمهورية للتجديف

لحظة غرق القارب
لحظة غرق القارب

شهدت فعاليات مسابقات بطولة الجمهورية للتجديف المقامة بمحافظة الاسماعيلية، اليوم الجمعة، حادث  انقلاب قارب لاعب اتحاد الشرطه الرياضى للتجديف وانقاذه من الغرق بواسطة القبطان محمد سلامه رئيس منطقه القناة للتجديف.

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ورصد الموقع الحادث بالصور، فيما كشفت مصادر رسمية أن  اللاعب في حالة صحية جيدة.

و أعلنت لجنة التحكيم في البطولة اليوم الجمعة عقب انتهاء سباقات اليوم الأول فوز لاعبو ولاعبات نادي القناة الرياضي بالإسماعيلية في العديد من المراكز الاولي في مسابقات كأس مصر للتجديف والمقام في محافظة الاسماعيلية علي مدار اليوم الجمعة والتي سوف تستمرحتي غداً السبت، وذلك بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من أندية مصر المختلفة.

ففي سباقات البراعم والبرعمات تحت (14) سنة، تمكن فريق القناة الرياضي من الفوز في سباقات الفردي، رباعي يوليتا مزدوج المجداف براعم وبرعمات، رباعي يوليتا بدفة برعمات، وإنترع نادي إتحاد الشرطة المركز الأول في رباعي يوليتا بدفة براعم.
وفي سباقات البراعم والبرعمات تحت (16) سنة، تمكن أيضاً فريق القناة الرياضي من الفوز في سباقات الفردي برعمات، زوجي مزدوج المجداف برعمات، رباعي مزدوج براعم، رباعي بدفة وبدون دفة براعم، وإنترع نادي المقاولون العرب المركز الأول في فردي براعم.
وفي سباقات الناشئين والناشئات تحت (19) سنة. تمكن أيضاً فريق القناة الرياضي من الفوز في سباقات فردي ناشئين، زوجي بدون دفة ناشئين وناشئات، زوجي مزدوج المجداف ناشئين وناشئات، رباعي بدفة ناشئين وناشئات، رباعي بدون دفة سنة ناشئين، رباعي مزدوج المجداف ناشئين وناشئات، ثماني تحت 19 سنة ناشئات، وإنترع نادي إتحاد الشرطة المركز الأول في سباقي زوجي بدفة ناشئين، رباعي بدون دفة ناشئات.

وضمت لجنة التحكيم كلا من الحكم الدولي الكابتن أحمد حلمي غريب كرئيس للجنة التحكيم، و12 حكمًا آخرين وهم الكابتن سامي محمود أبو العلا والكابتن رشا رضا والكابتن أروي حسني والكابتن بسام توفيق والكابتن عصام فتحي والكابتن سيد صالح والكابتن شريف الشافعي والكابتن عبير عزت السروي والكابتن محمد السعيد والكابتن محمد عطية والكابتن أحمد شعبان والكابتن وليد اللبان.

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