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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنصار إسرائيل يقطعون المساعدات الإنسانية لغزة

صدى البلد

في خطوة مثيرة للجدل، اتخذ أنصار إسرائيل موقفا عند المعبر الحدودي بين إسرائيل ومصر، وعرقلوا مرور المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة. ويسلط الاحتجاج، الذي تميز بالتلويح بالأعلام الإسرائيلية والهتافات المضخمة، الضوء على التوترات العميقة المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتم نشر لقطات، وفقا لسكاي نيوز البريطانية، للحظة التعطيل من قبل مجموعة الاحتجاج "تساف 9"، التي تدعو بشدة إلى وقف شحنات المساعدات إلى غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين. إن نداءهم الحماسي يتردد صداه مع مشاعر آلاف الإسرائيليين الذين تجمعوا عند المعابر، مرددين موقفا حازما: "لن تمر المساعدات حتى يعود آخر مختطف".

تعكس المظاهرة سردا أوسع للعداء المتزايد والانقسامات الراسخة، حيث تتشابك الجهود الإنسانية في شبكة معقدة من الصراع السياسي. ومع استمرار الحصار، فإن محنة سكان غزة معلقة على نحو غير مستقر في الميزان، عالقة بين ضرورات الإغاثة الإنسانية ومتطلبات الضرورات الجيوسياسية.

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