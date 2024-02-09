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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الإرسال والتلمذه .. بطريرك الأقباط الكاثوليك يشهد افتتاح الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي

البطريرك الانبا إبراهيم
البطريرك الانبا إبراهيم إسحاق

شهد البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم افتتاح الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، وذلك بدار أم المحبة، بأسيوط.

شارك في الاحتفال صاحبا النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو مكاتب التعليم المسيحي، من مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى خدام الكنائس الكاثوليكية بمصر.

بدأ الاحتفال بالصلاة الافتتاحية، بقيادة صاحب الغبطة، ثم قدم نيافة الأنبا دانيال كلمة، رحب فيها بالأب البطريرك، وجميع الحاضرين، مقدمًا نبذة تعريفية عن اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، واللجان المنبثقة منها، مؤكدًا أهمية التعليم المسيحي في حياتنا.

تضمن اليوم الافتتاحي أيضًا محاضرة تكوينية بعنوان "الخدمة في حياة القديس بولس"، ألقاها الأخ محسن مجدي، عضو مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية.

تلا ذلك، محاضرة تكوينية أخرى، قدمها الأب أنجيلوس شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي، بإيبارشية أسيوط حول "الإرسال والتلمذة".

واختتم اليوم بمسابقات متنوعة، بقيادة الأخ محسن مجدي، والأخ فادي عادل، عضوي اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر.

الجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال الثالث بيوم الخادم البطريركي، يأتي تحت شعار "أرسلهم ليعلنوا ملكوت الله"، وذلك بدار أم المحبة، بأسيوط، يومي التاسع، والعاشر من الشهر الجاري.

الأنبا إبراهيم أسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الكاثوليك اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي الخادم

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