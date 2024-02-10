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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: جوميز غاضب من إدارة الزمالك بسبب رحيل ثنائي الجبهة اليسرى

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عبّر عن تعجبه من رحيل ثنائي الجبهة اليسرى عن صفوف الفريق في يناير.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "مصدر داخل نادي الزمالك، أكد في تصريحات خاصة أن البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، تواصل مع الإدارة من أجل الاستفسار وتعجبه الشديد من رحيل ثنائي الجبهة اليسرى عبد الله جمعة وحاتم سكر، في ظل غياب أحمد فتوح لمدة تصل إلى شهر ونصف".
 
وأوضح: "جوميز أكد على عدم إمكانية الاعتماد فقط على محمد عبد الشافي خلال الفترة المقبلة بحكم عامل السن، والإدارة أبلغته بأن رحيل الثنائي جاء لأسباب فنية وعدم ظهورهما بأداء جيد خلال الفترات السابقة".

وأضاف إبراهيم سعيد: "أتعجب من غضب جوميز من رحيل عبدالله جمعة، ورأيه شئ مقلق بالنسبة لي، لأن خلال الفترة الأخيرة اللاعب لم يُشارك ولم يظهر بالأداء المميز التي تجعله غاضب من رحيله بهذا الشكل، ولكن أتوقع اعتماده على قطاع الناشئين لحل هذه الأزمة".

وكان قد تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي منذ أيام، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ادارة الزمالك إبراهيم سعيد نادي الزمالك جوزية جوميز

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