تعرف على موعد صلاة جنازة وعزاء والد اللاعب أحمد نبيل كوكا

أعلن اللاعب أحمد نبيل كوكا عن وفاة والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وكتب كوكا:"إنا لله وإنا إيه راجعون ابويا في ذمة الله،والجنازة من مسجد سيد حافظ بالبساتين١٠ صباحا،والعزاء بعد صلاة المغرب في دار العزاء بالبساتين".

تقدم النادي الأهلي بالتعازي إلى أحمد نبيل «كوكا» لاعب الفريق الأول في وفاة والده.

وقال الأهلي، في بيان له: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى أحمد نبيل «كوكا»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في وفاة المغفور له بإذن الله- والده.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم الاسرة.. الكريمة الصبر والسلوان".