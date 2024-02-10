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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الروسي في بيونج يانج يحذر كوريا الجنوبية من دعم أوكرانيا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

قال السفير الروسي لدى بيونج يانج ألكسندر ماتسيجورا، إن كوريا الجنوبية سترتكب خطأ كبيرا ستكون له عواقب بعيدة المدى إذا قررت تزويد أوكرانيا بالذخيرة بشكل مباشر.

وأعرب السفير الروسي لدى بيونج يانج، عن رأي مفاده أن الولايات المتحدة تتحدث عن شراء روسيا المزعوم لأسلحة من كوريا الشمالية من أجل الضغط على كوريا الجنوبية وإجبارها على تسليح كييف، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري. 

وشدد ماتسيجورا على أن الغرب ليس لديه دليل على مثل هذه التسليمات، لكنه قد يحاول اختلاقها.

وأشار إلى أن "سبب الهستيريا واضح، هذه هي الطريقة التي يتم بها الضغط على كوريا الجنوبية لتشجيعها على توريد الذخيرة مباشرة إلى أوكرانيا".

وقال الدبلوماسي الروسي إن كوريا الجنوبية تمتلك احتياطيات كبيرة من هذه الممتلكات وآمل حقاً ألا يستسلم الجنوبيون للاستفزازات، وسيكون هذا خطأ كبيرا للغاية وله عواقب بعيدة المدى.

 

السفير الروسي لدى بيونج يانج القوات المسلحة الأوكرانية بالذخيرة كوريا الجنوبية تزويد أوكرانيا بالذخيرة كوريا الشمالية

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