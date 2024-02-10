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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيعية 100%.. تناول هذه العصائر مع الإفطار يقوي المناعة ويحمي من الكوليسترول

تناول هذه العصائر
تناول هذه العصائر مع الإفطار يحميك من الكوليسترول

يعتبر الكوليسترول من أكثر الأمراض وشيوعا بين العديد من الأفراد، لذلك هناك بعض العصائر التي ينبغي أن تتناولها مع وجبة الإفطار لكي  تساعدك  في علاج مستويات الكوليسترول.

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6 عصائر تساعد على  دعم المناعة وخفض نسبة الكوليسترول.

-عصير الطماطم​
استمتع بعصير الطماطم المنعش، وهو عصير مليء بفيتامين ب 9 (حمض الفوليك)، يساعد  في مكافحة الالتهابات بينما يعمل محتواها من المغنيسيوم على تهدئة الالتهاب، ما عليك سوى مزج الطماطم الطازجة، وتصفية العصير، ورش القليل من الملح الأسود للحصول على نكهة إضافية، يعد عصير الطماطم أيضًا مصدرًا غنيًا لفيتامين C والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

-عصير برتقال​
 البرتقال غني بمضادات الأكسدة، ويحمي الجسم من الظروف الجوية القاسية، في حين أن محتوى فيتامين C يعزز خصائص الشفاء، من المؤكد أن رشفة من هذا سترفع معنوياتك حتى في أحلك أوقات الصباح، عصير البرتقال مليء أيضًا بفيتامين أ والبوتاسيوم والكالسيوم.

-خيار وسبانخ​
استمتع بالفوائد الخضراء لعصير الخيار والسبانخ، وهو مزيج مرطب غني بمضادات الأكسدة، يساعد الخيار في عملية الهضم والانتعاش، بينما يساعد السبانخ في فقدان الوزن والاسترخاء، هذا العصير مليء بالفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم.

-عصير بنجر-جزر-تفاح

يدعم هذا الخليط المغذي صحة القلب من خلال الشمندر، ويزود بالبيتا كاروتين من الجزر، ويضيف الألياف وفيتامين C من خلال التفاح، عصير الشمندر والجزر والتفاح غني أيضًا بفيتامين ب 6 والحديد والمنغنيز.

-عصير خس وسبانخ
 هو جرعة غنية بالمغذيات محملة بالفيتامينات A وB وC، هذا العصير المليء بالحديد والكالسيوم يعزز إنتاج الأجسام المضادة ويدعم تكاثر الخلايا، ويقوي جسمك ضد مشاكل الكوليسترول، كما يوفر عصير السبانخ والخس حمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

-عصير تفاح، جزر، برتقال

ينظم هذا العصير المنعش حركات الأمعاء، ويعزز نباتات الأمعاء، ويوفر دفعة من مضادات الأكسدة وفيتامين C، بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا العصير جرعة جيدة من فيتامين E والفوسفور والألياف.
 

المصدر: timesofindia

الكوليسترول مستويات الكوليسترول علاج مستويات الكوليسترول عصير الطماطم​ عصير برتقال

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