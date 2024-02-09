عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير | علامات على الجلد مؤشر لأمراض خطيرة

تحذير|علامات على
تحذير|علامات على الجلد تكون مؤشراً لأمراض خطيرة

تظهر بعض العلامات المخيفة على الجلد تشير إلى بعض الآثار المهمة حول الصحة العامة، حيث تعتبر البشرة مثل الخريطة؛ يمكن أن يوجهك قوام ولون الجلد في اتجاه المشكلات الصحية المحتملة.

txt

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

txt

نوع من الحلويات يصيب الأطفال بمرض خطير| تفاصيل

-​الاحمرار

من أكثر العلامات الملحوظة على الجلد الاحمرار، والذي يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية مختلفة، غالبًا ما يتم التحذير من أن أنماط الاحمرار وتوزيعاته يمكن أن تشير إلى حالات مثل الوردية أو تهيج الجلد أو الحساسية، إضافة إلى ذلك، فإن النقاط الحمراء أو الأرجوانية الصغيرة التي لا تتلاشى عند الضغط عليها قد تشير إلى نقص الفيتامينات الأساسية أو حتى مشاكل صحية أكثر خطورة.

-تغير اللون

يعد تغير اللون مؤشرًا مهمًا آخر للمشاكل الصحية، حيث يكشف كل لون عن أسباب كامنة محددة، يشير الاحمرار عادةً إلى الالتهاب، بينما يشير اللون البني إلى تغيرات في التصبغ، وقد يشير اللون الأزرق إلى مشاكل في الأوعية الدموية، علاوة على ذلك فإن اكتشاف بقع وردية وصفراء على السيقان، والمعروفة باسم Necrobiosis lipoidica، يمكن أن يكون مؤشرا محتملا لمرض السكري. ومع ذلك، يمكن أن تشير هذه البقع أيضًا إلى مشاكل الغدة الدرقية أو الأمراض الالتهابية مثل مرض كرون والتهاب المفاصل الروماتويدي، مما يسلط الضوء على أهمية التقييم الصحي الشامل.

-سماكة الجلد: علامة من علامات الإصابة بمرض السكري

يمكن أن تكون سماكة الجلد أو تضخمه، خاصة على الأصابع واليدين والقدمين، بمثابة علامة حمراء لمرض السكري، غالبًا ما يكون هذا السماكة مصحوبًا بانخفاض الإحساس، مما يزيد من التأكيد على أهمية مراقبة تغيرات الجلد للكشف المبكر عن المشكلات الصحية.

-الاستماع إلى بشرتك من أجل صحة أفضل

بشرتنا أكثر من مجرد حاجز وقائي - إنها انعكاس لصحتك الداخلية، ومن خلال الاهتمام بالتغيرات الطفيفة في نسيج الجلد ولونه، يمكن للأفراد تحديد الحالات الصحية الأساسية في وقت مبكر، تعد استشارة طبيب الأمراض الجلدية أو أخصائي الرعاية الصحية أمرًا ضروريًا للتشخيص السليم وإدارة أي أعراض جلدية مثيرة للقلق.
 

المصدر: timesofindia.

الجلد لون الجلد مرض كرون تهيج الجلد الأوعية الدموية الأمراض الالتهابية سماكة الجلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة في السوق الموازي.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

رئاسة الجمهورية ردا على بايدن : مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط

نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مناقيش اللحم.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة| نورهان منصور تخطف الأنظار..شاهد

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

طريقة عمل فطائر المسخن| بمذاق لا يقاوم

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

ترشيحاتنا

نكبة أخرى .. الرئاسة الفلسطينية: مخطط نتنياهو بشأن رفح مقدمة لمؤامرة التهجير

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تغييرات في قيادات الجيش الأوكراني بعد 24 ساعة من إقالة زالوزني

رمضان على الأبواب .. هلال شهر شعبان يولد غد

طرد اللاعبين | كلوب يوجّه انتقادا لاذعا لـ الفيفا لسبب صادم

مسائل أمنية حساسة | سارة نتنياهو تتجسس على الحكومة الإسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير | علامات على الجلد مؤشر لأمراض خطيرة

بدون لحوم .. طريقة عمل المكمورة بالباذنجان

أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن رحيل فيتوريا وموعد توقيع حسام حسن.. تفاصيل

صرح مبهر.. نسرين طافش تتغزل في المتحف المصري الكبير| صور

فيديو

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

الجراد يقتحم محافظة مصرية .. وقلق بين المواطنين | فيديو

تحذير من ظاهرة جوية | ماذا أعلنت الأرصاد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ