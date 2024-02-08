رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ رجوة خلال احتفال العائلة الملكية في الأردن بمرور 25 سنة على تسلّم الملك عبدالله الثاني مهامه الملكية.

تألقت رجوة زوجة ولي العهد الأردني في الحفل بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

أكملت رجوة إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأخضر، ولم تبالغ في الإكسسورات و المجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رجوة على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

رجوة



