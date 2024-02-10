بالمدفعية الثقيلة.. الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية ، أن الجيش الإسرائيلي أطلق بعيد منتصف الليل ، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وعين الزرقا والضهيرة.

وقالت الوكالة أيضا : حتى صباح اليوم، أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وكان الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي يحلق فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل.

كما أشارت الوكالة الى ان عدد النازحين الى مدينة صور بازدياد يومي، بسبب استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وتجاوزها لما يسمى قواعد الاشتباك.