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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ميسان

ارشيفي
ارشيفي

ذكر مصدر في شرطة ميسان، فجر اليوم السبت،  بأن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت على منزل وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.

وذكر  المصدر، إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة مستهدفين منزلا يقع في منطقة الحسن العسكري بمدينة العمارة مركز المحافظة.

وبين المصدر، أن الانفجار أدى الى اصابة ثلاثة اشخاص بينهم طفل في حالة خطرة كحصيلة أولية للحادث.

وكان في وقت سابق قد سمع دوي انفجار في محيط جمجمال في السليمانية باقليم كردستان العراق.

وكان مصدر أمني عراقي ذكر لـ"الشرق" بأن حقل "كورمور" للغاز بمحافظة السليمانية تعرض للقصف حيث اشتعلت فيه النيران مما تسبب في اندلاع حريق.

واندلع حريق  في مستودع صغير تابع للجيش العراقي أدى الى انفجار أعتدة خفيفة وتمت السيطرة عليه وتم الإيعاز بفتح تحقيق.

وأشارت وسائل إعلام عراقية الي سماع انفجارات قوية في مدينة أربيل، حيث أعلنت فصائل المقاومة مهاجمة قاعدة مطار أربيل الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.

وكانت مسيرة مسلحة، قصفت قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، وذلك عقب ساعات على ضرب القوات الأمريكية لمقار تابعة للحشد الشعبي في جرف الصخر والقائم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أكد مصدران عراقيان، الأربعاء أن طائرة مسيرة مسلحة استهدفت قاعدة تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل.

وكانت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، تعرض مقار تابعة لها في محافظتي الأنبار وبابل لقصف جوي أمريكي خلفا ضحية وإصابات بين صفوف عناصرها.

وذكر بيان منسوب لقيادة عمليات الجزيرة - الحشد الشعبي: أن "القوات الأمريكية تستمر في ارتكاب جرائمها بحق أبناء الحشد الشعبي، إذ تعرضت مواقع تابعة لقيادة عمليات الجزيرة في الساعة 0050، لعدوان إجرامي جديد باستهداف مقر لمقاتلينا والاضرار بالمقرات المجاورة له في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار أثناء أداء واجبهم لحماية حدودنا من الجهة السورية".

وأضاف البيان "ارتقى جراء هذا الاعتداء الأمريكي علي أنور صبيح الساعدي، وأصيب اثنان من رفاقه بجروح".

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