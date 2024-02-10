نجوم فريق نادى التجديف بأسوان يحققون إنجازا جديدا بحصد المركزالثاني بسباق القارب الزوجى

يواصل نادى التجديف بمحافظة أسوان حصد المراكز المتقدمة فى المسابقات المختلفة التى يتم المشاركة فيها.

وفى هذا الإطار حقق نجوم فريق التجديف إنجاز جديد بالحصول على المركز الثانى والميدالية الفضية من إجمالي ٧ فرق مشاركة في سباق القارب الزوجي مزدوج المجداف تحت 19 سنه لمسافة 2000م رجال.

نجوم التجديف

وقد حصد كلا من اللاعب محمد فهمى، المركز الثاني، بميدالية فضية، واللاعب عمر محمد إسماعيل، المركز الثاني .. فضية، وتم تسليم الميداليات في حضور الدكتور عمرو النورى رئيس الاتحاد المصري التجديف.

فيما ضمت لجنة الإشراف على الألعاب المائية محمد إبراهيم حسن.. أمين صندوق النادي، وأسامة منصور، عضو مجلس الإدارة، فضلاً عن الدكتورة يسرا عدلي، عضو مجلس الجهاز الفني والإداري، والدكتور أحمد تقي ، مدير النشاط الرياضي، والكابتن محمد عبد الودود، المدير الفني، والكابتن محمد عمران، المدير الإدارى.