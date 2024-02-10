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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية عن الخدمات المالية وتحليل نتائج المشروعات الاستثمارية للعاملين بالتنمية المحلية

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، غدا الاحد، دورة تدريبية عن " الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية" بالتنسيق مع اكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار.

ويستفيد من الدورة التدريبية 28 من المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية.

ويأتي ذلك تزامناً مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وتقديم حوافز "غير مسبوقة" للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار، مشيرًا إلى تضافر جهود الوزارة للمضي قدماً بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وابراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.

وقال اللواء هشام آمنة،  وزير التنمية المحلية،  إن الدورة ستتضمن التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية، واعادة الهيكلة المالية الشركات، وكيفية تقيم المشروعات الاستثمارية، مفهوم دراسة الجدوى وأنواعها، بالإضافة الي التعريف بدور الهيئة العامة للاستثمار في مجالات دراسة الجدوى، وما هي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، التكاليف الاستثمارية للمشروعات، وتختتم الدورة بعرض بعض حالات وتجاري عملية للاستفادة منها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تنفيذ ايضا دورة التخطيط وإدارة الفعاليات الاعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم، بالتنسيق مع وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة مع وكالة الـ GIZ الألمانية، منوهًا الي انه يستفيد من الدورة التدريبية 28 من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام بمكاتب المحافظين، وتهدف الى فهم ماهية العلاقات العامة وتنظيم الفعاليات ، وأساليب ووسائل التواصل في العلاقات العامة، والتخطيط لأنشطتها، والهيكل التنظيمي لفريق إدارة الفعاليات، وأهمية الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، وانواعها المختلفة ومقومات نجاحها، وإدارة المناسبات "المفهوم والقواعد والتحديات "، وتحديد الرسالة والأدوار، إضافة الى آليات تنمية مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة وتطويرها، والتغيير الشخصي من أجل مؤسسات أكثر كفاءة، وكيفية إختيار التصميم الدعائي الملائم للمناسبة، والعلاقات العامة علي الإنترنت، والتسويق للمناسبة والمواد الدعائية، والنشر الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقييم الوسائل المستخدمة.

ونوه "اللواء آمنة" بن دورة "اللغة الإنجليزية" التي يتم تنفيذها هذا الأسبوع تأتي في ضوء اهتمام الوزارة بإكساب العاملين بالمحليات لمهارات اللغة لتيسير عملية التواصل باعتبارها أداة هامة للغة التواصل الدولية خاصة ان 85% من المنظمات الدولية تستخدم اللغة الإنجليزية باعتبارها واحدة من لغات العمل الخاصة بهم، لافتاً إلى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وضع في خطته التدريبية دورات اللغة الإنجليزية خاصة للعاملين في الإدارات التي تستخدم اللغة في تعاملاتها، مشيرًا الي أنه يستفيد من الدورة التدريبية 28 متدربًا من جميع المحافظات الذين تم اختيارهم طبقًا لنتيجة اختبارات تحديد المستوي ونتيجة الدورات الأساسية.

التنمية المحلية سقارة غدا دورة تدريبية الخدمات المالية المشروعات الاستثمارية

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